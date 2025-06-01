Военные ВСУ дронами уничтожают пехоту ВС РФ на Херсонщине - видео

ВСУ показали, как уничтожают врага на юге FPV-дронами (видео)
Силы обороны юга показали, как военные уничтожают врага на Херсонщине. Враг малой группой форсировал реку, однако закрепиться на побережье ему не дали операторы дронов ВСУ.
Видео с кадрами боя выложили Силы обороны юга Украины.
Подробности боя
Разведка 1-го батальона 40-й отдельной бригады береговой обороны заметила малую группу военных ВС РФ, которые переправились через Днепр и пытались закрепиться в лесополосе. Тогда операторы FPV-дронов точными сбросами с беспилотников уничтожили вражескую пехоту. Спрятаться среди деревьев у противника не получилось.
"На Херсонщине наши бойцы снова напомнили врагу, что любое движение на контроле, а выход — в один конец. Так держать, воины!" — говорится в сообщении Сил обороны юга.
Напомним, недавно мы писали о масштабном дроновом налете николаевских морпехов. А также о том, как пограничники сбивали вражеские дроны во время атаки на юг.
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