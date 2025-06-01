Військові ЗСУ дронами знищують піхоту ЗС РФ на Херсонщині - відео

Кадр атаки дронами. Фото: скриншот

Сили Оборони Півдня показали, як військові знищують ворога на Херсонщині. Ворог малою групою форсував річку, однак закріпитися на узбережжі йому не дали оператори дронів ЗСУ.

Відео з кадрами бою виклали Сили оборони Півдня України.

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Розвідка 1-го батальйону 40-ї окремої бригади берегової оборони помітила малу групу військових ЗС РФ, які переправилися через Дніпро та намагалися закріпитися у лісосмузі. Тоді оператори FPV-дронів влучними скидами з безпілотників знищили ворожу піхоту. Сховатись серед дерев у супротивника не вийшло.

"На Херсонщині наші бійці знову нагадали ворогу, що будь-який рух на контролі, а вихід — в один кінець.Так тримати, воїни!", — йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про масштабний дроновий наліт миколаївських морпіхів. А також про те, як прикордонники збивали ворожі дрони під час атаки на південь.