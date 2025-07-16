Житель Одесской области хотел сжечь здание ТЦК и СП

Обыск у фигуранта. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области 22 лет хотел поджечь здание ТЦК и СП. Однако не удалось — емкость с легковоспламеняющимся веществом, которую он бросил, не разгорелась, а ему теперь грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Подозреваемый пытался поджечь здание одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Измаиле, бросив в него собственноручно изготовленное устройство с легковоспламеняющейся жидкостью. Впрочем, упав у входа в помещение, емкость не разгорелась. Поэтому люди не пострадали, а имущество повреждено не было.



Полицейские установили, что к преступлению причастен 22-летний местный житель. Правоохранители разыскали молодого человека по месту жительства и задержали его. Относительно своих действий фигурант объяснений не предоставил. С места преступления и из дома молодого человека во время проведения обыска следователи изъяли ряд вещественных доказательств, которые направили на экспертизу.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (покушение на препятствование деятельности ВСУ). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о застолье, которое закончилось поножовщиной. А также о жительнице Одесской области, которая зарезала пенсионерку.