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Головна Одеса На Одещині намагалися підпалити ТЦК — що відомо

На Одещині намагалися підпалити ТЦК — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 14:32
Житель Одещини хотів спалити будівлю ТЦК та СП
Обшук у фігуранта. Фото ілюстративне: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одещини  22 років хотів підпалити будівлю ТЦК та СП. Однак не вдалося — ємність із легкозаймистою речовиною, яку він кинув, не розгорілася, а йому тепер загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Підозрюваний намагався підпалити будівлю одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Ізмаїлі, кинувши в неї власноруч виготовлений пристрій із легкозаймистою рідиною. Утім, упавши біля входу в приміщення, ємність не розгорілася. Тому люди не постраждали, а майно пошкоджено не було.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний 22-річний місцевий житель. Правоохоронці розшукали молодика за місцем мешкання і затримали його. Щодо своїх дій фігурант пояснень не надав. З місця злочину та з будинку молодика під час проведення обшуку слідчі вилучили низку речових доказів, які скерували на експертизу.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (замах на перешкодження діяльності ЗСУ). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про застілля, яке закінчилося різаниною. А також про жительку Одещини, яка зарізала пенсіонерку.

Одеса Одеська область підпал Новини Одеси ТЦК та СП
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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