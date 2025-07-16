Прикордонники збили 3 дрони РФ під час атаки на Одещину

Як збивали вночі дрони РФ над Одещиною — з'явилося відео
Прикордонники знову продемонстрували свою майстерність у збитті ворожих дронів. Цієї ночі, під час атаки на Одещину, 4 безпілотники були успішно знищені мобільними вогневими групами.
Відео зі збиттям шахедів поділилися Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Збиття шахедів
Під час нічної повітряної атаки РФ на Ізмаїльський район мобільні вогневі групи прикордонників успішно виявили та знищили чотири дрони-камікадзе типу "Shahed-136/131". Ними росіяни намагалися завдати удару по цивільній та критичній інфраструктурі громади, однак ці безпілотники до цілей не долетіли.
"Завдяки оперативним та злагодженим діям прикордонників ворожі безпілотники були знешкоджені в повітрі, не досягнувши своїх цілей",— йдеться у повідомленні прикордонників
Додамо, загалом цієї ночі РФ запустила по Україні 400 дронів. Сили ППО збили 198 з них, ще 145 були локаційно втрачені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на Ізмаїльський район. А також про ситуацію з обстрілами Миколаївщини.
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