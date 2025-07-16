Прикордонники збили 3 дрони РФ під час атаки на Одещину

Збиття дронів. Фото ілюстративне: Збройні сили України

Прикордонники знову продемонстрували свою майстерність у збитті ворожих дронів. Цієї ночі, під час атаки на Одещину, 4 безпілотники були успішно знищені мобільними вогневими групами.

Відео зі збиттям шахедів поділилися Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Збиття шахедів

Під час нічної повітряної атаки РФ на Ізмаїльський район мобільні вогневі групи прикордонників успішно виявили та знищили чотири дрони-камікадзе типу "Shahed-136/131". Ними росіяни намагалися завдати удару по цивільній та критичній інфраструктурі громади, однак ці безпілотники до цілей не долетіли.

"Завдяки оперативним та злагодженим діям прикордонників ворожі безпілотники були знешкоджені в повітрі, не досягнувши своїх цілей",— йдеться у повідомленні прикордонників

Додамо, загалом цієї ночі РФ запустила по Україні 400 дронів. Сили ППО збили 198 з них, ще 145 були локаційно втрачені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на Ізмаїльський район. А також про ситуацію з обстрілами Миколаївщини.