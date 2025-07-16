В лиманах Одесской области массово гибнет рыба - кто виноват и что делать

Погибшие рыбины. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В лиманах Одесской области зафиксировали массовую гибель рыбы и креветок. Экологи уже начали собирать пробы на лабораторные исследования, чтобы выяснить причины мора биоресурсов.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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В Тилигульском и Хаджибейском лиманах зафиксирована массовая гибель водных биоресурсов. Предварительно, по предположениям экологов, причинами гибели гидробионтов могут быть:

высокая температура воды,

снижение уровня растворенного кислорода,

гниение водорослей,

поднятие сероводорода со дна водоемов.

Сейчас специалисты Государственной экологической инспекции проводят отбор проб воды в водоемах, где наблюдается мор рыбы. Собранные образцы затем будут переданы для дальнейших исследований в лабораторию.

"Ситуация находится на контроле. О развитии событий сообщим дополнительно", — говорится в сообщении экологов.

Напомним, недавно мы писали о птенцах редкой утки, которая поселилась в Одесской области и комфортно себя чувствует. А также об опасной рыбе, которая безжалостно убивает людей.