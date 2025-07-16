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Главная Одесса Военный из Одесчины избил знакомого во дворе — как наказал суд

Военный из Одесчины избил знакомого во дворе — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 01:33
Военный ВСУ из Одесской области избил гражданского - как наказали
Молоток судьи. Фото иллюстративное: prom.ua

Военный ВСУ из Одесской области избил своего знакомого руками и ногами возле его дома. Мужчина подал на него иск в суд, дело рассматривали в Измаильском районном суде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный, уроженец села Матроска, поссорился со своим знакомым во дворе его дома. В ходе конфликта служащий ударил оппонента кулаком в левый глаз, а после того как тот упал, нанес ему несколько ударов ногой по туловищу. Потерпевший зафиксировал легкие телесные повреждения и подал иск в суд.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 125 УК Украины (Умышленное причинение легкого телесного повреждения, повлекшее кратковременное нарушение здоровья). Он должен заплатить 850 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избил мужчину, угнал его авто и попал на нем в ДТП. А также о том как служащий стрелял в лицо гражданскому.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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