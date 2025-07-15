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Главная Одесса На Одесчине дети заболели скарлатиной — что нужно знать

На Одесчине дети заболели скарлатиной — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 18:16
В Одесской области обнаружили скарлатину - что с эпидситуацией в регионе
Ребенок со скарлатиной. Фото иллюстративное: Городская клиническая больница №5

В Одесской области зафиксировали 2 случая заболевания опасной инфекционной болезнью — скарлатиной. Она представляет угрозу многочисленными осложнениями и может привести к инвалидизации ребенка.

Об этом сообщает Болградская Районная Государственная Администрация.

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Эпидемиологической связи между двумя случаями заболевания скарлатиной не выявлено. Однако врачи продолжают следить за ситуацией, ведь эта инфекция является очень опасной.

Какая опасность

Скарлатина — инфекционное заболевание, которое может привести к инвалидизации ребенка. При отсутствии лечения и при несоблюдении лечебного режима в может перетекать в тяжелую форму с осложнениями. Худшие из них — это сепсис, абсцесс, гнойный отит, и воспаление отростка височной кости.

Чтобы избежать скарлатины, важно соблюдать правила личной гигиены. А именно: регулярно мыть руки с мылом, а также избегать контакта с больными.

Эпидситуация в Одессе

За последнюю неделю в Одессе острыми кишечными инфекциями заболели 87 горожан, среди которых 51,7% — дети в возрасте до 17 лет. Большинство случаев связаны с употреблением немытых ягод, овощей и фруктов, готовых домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения, мясных и молочных продуктов, приобретенных на стихийных рынках.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом на последней неделе находилась в пределах сезонных колебаний. Вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировалась единичными случаями.

Напомним, недавно мы писали о лептоспирозе в Одесской области. А также о выплатах для детей с тяжелыми болезнями.

Одесса здоровье болезнь Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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