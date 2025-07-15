Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Судью на Одесчине лишили доплат — за что наказали

Судью на Одесчине лишили доплат — за что наказали

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 16:20
Судью Олега Ивинского в Одесской области ВСП лишил доплат
Олег Ивинский. Фото: База помощников судей

Высший совет правосудия временно лишил доплат судью Подольского (Котовского) горрайонного суда Олега Ивинского. По мнению ВСП, он освобождал от ответственности водителей, которые ездили в нетрезвом состоянии.

Об этом говорится в постановлении Высшей палаты правосудия.

Реклама
Читайте также:

Без доплат

Олега Ивинского на месяц лишили доплат к должностному окладу. Такую меру применили из-за жалобы на то, что он освобождал от ответственности водителей, задержанных за вождение в состоянии опьянения. Судья ограничивался устными замечаниями и незначительными штрафами.

Всего, по данным ВСП, Ивинский освободил от ответственности 14 водителей.

Позиция судьи

Олег Ивинский объяснял, что освобождал от ответственности водителей из-за их искреннего признания и того, что всех их ловили пьяными за рулем впервые. Кроме того добавлял, что нарушители не нанесли никому вреда своими действиями.

Что задекларировал судья

Олаг Ивинский в прошлом году задекларировал восемь тысяч долларов наличными. Судья владеет тремя авто: советской машиной ГАЗ, Mitsubishi Outlander 2015 года ценой 136 тысяч и Volvo XC60 2016 за 253 тысячи. Заработок его за 2024 год составил 1,56 миллиона гривен, то есть около 130 тысяч гривен в месяц (вместе с надбавками и премиями).

Напомним, недавно мы писали о том, что директор порта Черноморск не оценил свое имущество. А также об отстранении скандального судьи.

Одесса суд Одесская область судьи Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации