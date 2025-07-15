Судью Олега Ивинского в Одесской области ВСП лишил доплат

Олег Ивинский. Фото: База помощников судей

Высший совет правосудия временно лишил доплат судью Подольского (Котовского) горрайонного суда Олега Ивинского. По мнению ВСП, он освобождал от ответственности водителей, которые ездили в нетрезвом состоянии.

Об этом говорится в постановлении Высшей палаты правосудия.

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Без доплат

Олега Ивинского на месяц лишили доплат к должностному окладу. Такую меру применили из-за жалобы на то, что он освобождал от ответственности водителей, задержанных за вождение в состоянии опьянения. Судья ограничивался устными замечаниями и незначительными штрафами.

Всего, по данным ВСП, Ивинский освободил от ответственности 14 водителей.

Позиция судьи

Олег Ивинский объяснял, что освобождал от ответственности водителей из-за их искреннего признания и того, что всех их ловили пьяными за рулем впервые. Кроме того добавлял, что нарушители не нанесли никому вреда своими действиями.

Что задекларировал судья

Олаг Ивинский в прошлом году задекларировал восемь тысяч долларов наличными. Судья владеет тремя авто: советской машиной ГАЗ, Mitsubishi Outlander 2015 года ценой 136 тысяч и Volvo XC60 2016 за 253 тысячи. Заработок его за 2024 год составил 1,56 миллиона гривен, то есть около 130 тысяч гривен в месяц (вместе с надбавками и премиями).

Напомним, недавно мы писали о том, что директор порта Черноморск не оценил свое имущество. А также об отстранении скандального судьи.