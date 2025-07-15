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Головна Одеса Суддю на Одещині позбавили доплат — за що покарали

Суддю на Одещині позбавили доплат — за що покарали

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 16:20
Суддю Олега Івінського на Одещині ВРП позбавила доплат
Олег Івінський. Фото: База помічників суддів

Вища рада правосуддя тимчасово позбавила доплат суддю Подільського (Котовського) міськрайонного суду Олега Івінського. На думку ВРП, він звільняв від відповідальності водіїв, що їздили на підпитку.

Про це йдеться в ухвалі Вищої палати правосуддя.

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Без доплат

Олега Івінського на місяць позбавлено доплат до посадового окладу. Такий захід застосували через скаргу на те, що він звільняв від відповідальності водіїв, затриманих за водіння у стані сп'яніння. Суддя обмежувався усними зауваженнями і незначними штрафами.

Загалом, за даними ВРП, Івінський звільнив від відповідальності 14 водіїв. 

Позиція судді

Олег Івінський  пояснював, що звільняв від відповідальності водіїв через їхнє щире визнання і те, що всіх їх ловили п'яними за кермом уперше. Крім того додавав, що порушники не завдали нікому шкоди своїми діями. 

Що задекларував суддя

Олаг Івінський торік задекларував вісім тисяч доларів готівкою. Суддя володіє трьома авто: радянською машиною ГАЗ, Mitsubishi Outlander 2015 ціною 136 тисяч і Volvo XC60 2016 за 253 тисячі. Заробіток його за 2024 рік становив 1,56 мільйона гривень, тобто близько 130 тисяч гривень на місяць (разом із надбавками та преміями).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що директор порту Чорноморськ не оцінив своє майно. А також про відсторонення скандального судді.

 

Одеса суд Одеська область судді Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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