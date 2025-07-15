На Одещині виявили скарлатину - що з епідситуацією в регіоні

Дитина зі скарлатиною. Фото ілюстративне: Міська клінічна лікарня №5

На Одещині зафіксували 2 випадки захворювання на небезпечну інфекційну хворобу — скарлатину. Вона становить загрозу чисельними ускладненнями та може призвести до інвалідизації дитини.

Про це повідомляє Болградська Районна Державна Адміністрація.

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Епідеміологічного зв'язку між двома випадками захворювання на скарлатину не виявлено. Однак лікарі продовжують стежити за ситуацією, адже ця інфекція є дуже небезпечною.

Яка небезпека

Скарлатина — інфекційне захворювання, яке може призвести до інвалідизації дитини. За відсутності лікування та при недотриманні лікувального режиму у може перетікати у важку форму з ускладненнями. Найгірші з них — це сепсис, абсцес, гнійний отит, та запалення відростка скроневої кістки.

Щоб уникнути скарлатини, важливо дотримуватися правил особистої гігієни. А саме: регулярно мити руки з милом, а також уникати контакту з хворими.

Епідситуація в Одесі

За останній тиждень в Одесі на гострі кишкові інфекції захворіли 87 містян, серед яких 51,7% — діти віком до 17 років. Більшість випадків пов’язані із вживанням немитих ягід, овочів і фруктів, готових домашніх страв із порушенням технології приготування і зберігання, м'ясних і молочних продуктів, придбаних на стихійних ринках.

Захворюваність на ГРВІ та грип останнього тижня знаходилася в межах сезонних коливань. Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвалася поодинокими випадками.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про лептоспіроз на Одещині. А також про виплати для дітей з тяжкими хворобами.