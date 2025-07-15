На Одещині виявили скарлатину - що з епідситуацією в регіоні

На Одещині діти захворіли на скарлатину — що потрібно знати
На Одещині зафіксували 2 випадки захворювання на небезпечну інфекційну хворобу — скарлатину. Вона становить загрозу чисельними ускладненнями та може призвести до інвалідизації дитини.
Про це повідомляє Болградська Районна Державна Адміністрація.
Скарлатина на Одещині
Епідеміологічного зв'язку між двома випадками захворювання на скарлатину не виявлено. Однак лікарі продовжують стежити за ситуацією, адже ця інфекція є дуже небезпечною.
Яка небезпека
Скарлатина — інфекційне захворювання, яке може призвести до інвалідизації дитини. За відсутності лікування та при недотриманні лікувального режиму у може перетікати у важку форму з ускладненнями. Найгірші з них — це сепсис, абсцес, гнійний отит, та запалення відростка скроневої кістки.
Щоб уникнути скарлатини, важливо дотримуватися правил особистої гігієни. А саме: регулярно мити руки з милом, а також уникати контакту з хворими.
Епідситуація в Одесі
За останній тиждень в Одесі на гострі кишкові інфекції захворіли 87 містян, серед яких 51,7% — діти віком до 17 років. Більшість випадків пов’язані із вживанням немитих ягід, овочів і фруктів, готових домашніх страв із порушенням технології приготування і зберігання, м'ясних і молочних продуктів, придбаних на стихійних ринках.
Захворюваність на ГРВІ та грип останнього тижня знаходилася в межах сезонних коливань. Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвалася поодинокими випадками.
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