Військовий ЗСУ з Одещини побив цивільного - як покарали

Молоток судді. Фото ілюстративне: prom.ua

Військовий ЗСУ з Одещини побив свого знайомого руками та ногами біля його будинку. Чоловік подав на нього позов до суду, справу розглядали в Ізмаїльському районному суді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий, уродженець села Матроска, посварився зі своїм знайомим на подвір’ї його будинку. У ході конфлікту службовець вдарив опонента кулаком в ліве око, а після того як той впав, наніс йому кілька ударів ногою по тулупу. Потерпілий зафіксував легкі тілесні ушкодження та подав позов до суду.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження, яке спричинило короткочасне порушення здоров'я). Він має сплатити 850 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який побив чоловіка, викрав його авто та потрапив на ньому у ДТП. А також про те як службовець стріляв в обличчя цивільному.