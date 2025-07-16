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Головна Одеса На Одещині масово гине риба — що стало причиною

На Одещині масово гине риба — що стало причиною

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 11:50
В лиманах Одещини масово гине риба - хто винен та що робити
Загиблі рибини. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

В лиманах Одещини зафіксували масову загибель риби та креветок. Екологи вже почали збирати проби на лабораторні дослідження, аби з'ясувати причини мору біоресурсів.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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В Тилігульському та Хаджибейському лиманах зафіксовано масову загибель водних біоресурсів. Попередньо, за припущеннями екологів, причинами загибелі  гідробіонтів можуть бути:

  • висока температура води,
  • зниження рівня розчиненого кисню,
  • гниття водоростей,
  • підіймання сірководню з дна водойм.

Наразі фахівці Державної екологічної інспекції проводять відбір проб води у водоймах, де спостерігається мор риби. Зібрані зразки потім будуть передані для подальших досліджень до лабораторії.

"Ситуація перебуває на контролі. Про розвиток подій повідомимо додатково", — йдеться у повідомленні екологів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пташенят рідкісної качки, яка оселилася на Одещині та комфортно себе почуває. А також про небезпечну рибу, яка безжалісно вбиває людей.

Одеса Одеська область Новини Одеси Лиман риба
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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