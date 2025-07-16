В лиманах Одещини масово гине риба - хто винен та що робити

На Одещині масово гине риба — що стало причиною
В лиманах Одещини зафіксували масову загибель риби та креветок. Екологи вже почали збирати проби на лабораторні дослідження, аби з'ясувати причини мору біоресурсів.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Причини загибелі риби у воді
В Тилігульському та Хаджибейському лиманах зафіксовано масову загибель водних біоресурсів. Попередньо, за припущеннями екологів, причинами загибелі гідробіонтів можуть бути:
- висока температура води,
- зниження рівня розчиненого кисню,
- гниття водоростей,
- підіймання сірководню з дна водойм.
Наразі фахівці Державної екологічної інспекції проводять відбір проб води у водоймах, де спостерігається мор риби. Зібрані зразки потім будуть передані для подальших досліджень до лабораторії.
"Ситуація перебуває на контролі. Про розвиток подій повідомимо додатково", — йдеться у повідомленні екологів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про пташенят рідкісної качки, яка оселилася на Одещині та комфортно себе почуває. А також про небезпечну рибу, яка безжалісно вбиває людей.
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