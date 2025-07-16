Пограничники сбили 3 дрона РФ во время атаки на Одесскую область

Сбитие дронов. Фото иллюстративное: Вооруженные силы Украины

Пограничники снова продемонстрировали свое мастерство в сбитии вражеских дронов. Этой ночью во время атаки на Одесскую область четыре беспилотника были успешно уничтожены мобильными огневыми группами.

Видео со сбитием "Шахедов" поделилось Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Сбитие шахедов

Во время ночной воздушной атаки РФ на Измаильский район мобильные огневые группы пограничников успешно обнаружили и уничтожили четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. Ими россияне пытались нанести удар по гражданской и критической инфраструктуре громады, однако эти беспилотники до целей не долетели.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям пограничников вражеские беспилотники были обезврежены в воздухе, не достигнув своих целей", — говорится в сообщении пограничников

Добавим, всего этой ночью РФ запустила по Украине 400 дронов. Силы ПВО сбили 198 из них, еще 145 были локально потеряны.

Напомним, недавно мы писали об атаке на Измаильский район. А также о ситуации с обстрелами Николаевщины.