Одесит намагався спалити квартиру військового ЗСУ для спецслужб РФ

Підозрюваний після затримання. Фото: Національна поліція України.

Житель Одеського району 25 років намагався підпалити квартиру військового. Після затримання підозрюваного з'ясувалося, що чоловіка ввели в оману спецслужби РФ, сказавши, що обраний об'єкт — житло колаборантки.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

До поліції звернулася дружина військовослужбовця та повідомила, що хтось намагався підпалити її квартиру в одній із багатоповерхівок Приморського району Одеси. Відчувши запах диму, вона самостійно загасила пожежу, не давши вогню поширитися, тому ніхто не постраждав. Поліцейські вже наступного ранку затримали підозрюваного. Ним виявився 25-річний житель Одеського району.



За даними слідства, чоловік був завербований спецслужбами РФ. Напередодні він познайомився з дівчиною через чат-бот у популярному месенджері. Вже за кілька годин після початку листування йому зателефонував невідомий, який представився співробітником однієї із силових структур та повідомив, що його нова знайома — колаборантка, яка працює на Росію. Не маючи жодного відношення до правоохоронних органів України, він запропонував хлопцю "викрити зрадницю", зокрема дізнатися її адресу та підпалити вхідні двері квартири. Псевдозрадницю мали затримати, а виконавець хотів отримати компенсацію витрат на виконання "завдання".

Погодившись, підозрюваний випитав у дівчини "її адресу", придбав легкозаймисту рідину, облив нею вхідні двері квартири та підпалив. Злочин зафільмував на відео для "звітності" та втік.

Як з'ясувалося, квартира, яку підпалив фігурант, належала родині військовослужбовця. Наразі підозрюваного затримано.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Одещині намагалися підпалити ТЦК. А також про матір та доньку, які вчиняли диверсії для ФСБ.