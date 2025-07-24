Жители Одесской области совершали поджоги для ФСБ - какое наказание грозит

Подозреваемые после задержания. Фото: Одесская областная прокуратура

Жители Одесской области совершали поджоги на объектах критической инфраструктуры по заказу ФСБ. Однако их поймали с поличным и задержали, подозреваемым грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Подозреваемые получили от сотрудника российских спецслужб заказ на совершение диверсий на территории Белгород-Днестровского района за деньги. В течение нескольких месяцев они организовывали поджоги релейных и батарейных шкафов на линиях железнодорожного сообщения и трансформаторных подстанциях. Также целями группы были админздания сельсоветов и госучреждений, башни сотовой связи и объекты водоснабжения.

Подозреваемые действовали в ночное время, используя легковоспламеняющиеся вещества, специальные инструменты для открытия технических шкафов и транспорт, позволяющий быстро перемещаться между объектами. За выполненные "задания" фигуранты получали оплату на виртуальный кошелек в мобильном приложении "GlobalMoney", после чего деньги распределялись между членами группы.

В состав группы входили пятеро жителей Белгород-Днестровского района в возрасте от 21 до 34 лет. Их задержали, сейчас они находятся под стражей.

Подозреваемый возле сожженного шкафа. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194-1, ч. 2 ст. 360 УК Украины (совершение диверсий, умышленное повреждение чужого имущества, объектов электроэнергетики и телекоммуникаций). Им грозит до 15 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который поджег квартиру военного в Одессе. А также о матери и дочери, которые совершали диверсии для ФСБ.