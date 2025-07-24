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Головна Одеса Диверсії на Одещині — затримано п'ятьох агентів ФСБ

Диверсії на Одещині — затримано п'ятьох агентів ФСБ

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 15:35
Жителі Одещини здійснювали підпали для ФСБ - яке покарання загрожує
Підозрювані після затримання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Мешканці Одещини вчиняли підпали на об'єктах критичної інфраструктури на замовлення ФСБ. Однак їх піймали на гарячому та затримали, підозрюваним загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Підозрювані отримали від співробітника російських спецслужб замовлення на вчинення диверсій на території Білгород-Дністровського району за гроші. Протягом кількох місяців вони організовували підпали релейних та батарейних шаф на лініях залізничного сполучення та трансформаторних підстанціях. Також цілями групи були адмінбудівлі сільрад та держустанов, вежі стільникового зв’язку та об’єкти водопостачання.

Підозрювані діяли у нічний час, використовуючи легкозаймисті речовини, спеціальні інструменти для відкриття технічних шаф та транспорт, що дозволяв швидко переміщатися між об’єктами. За виконані "завдання" фігуранти отримували оплату на віртуальний гаманець у мобільному застосунку "GlobalMoney", після чого гроші розподілялися між членами групи.

До складу групи входили п’ятеро мешканців Білгород-Дністровського району віком від 21 до 34 років. Їх затримали, наразі вони перебувають під вартою.

Підпали для ФСБ — на Одещині затримали групу агентів РФ - фото 1
Підозрюваний біля спаленої шафи. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28,  ч. 2 ст. 113, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194-1,  ч. 2 ст. 360 КК України (вчинення диверсій, умисне пошкодження чужого майна, об’єктів електроенергетики та телекомунікацій). Їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який підпалив квартиру військового в Одесі. А також про матір та доньку, які вчиняли диверсії для ФСБ.

Одеса Одеська область ФСБ підпал Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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