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Главная Одесса Одессит поджигал машины военных ВСУ — как наказал суд

Одессит поджигал машины военных ВСУ — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 17:05
Одессит поджигал машины военных ВСУ по заказу ФСБ - как наказали
Авто, которое сжег фигурант. Фото: Одесская областная прокуратура

Одессит 22 лет сжег 3 машины военных ВСУ по заказу спецслужб РФ, чем нанес ущерб потерпевшим на более чем на полмиллиона гривен. Однако на этом его разоблачили, а суд приговорил его к 5 годам заключения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Одессит через Тelegram установил связь с представителем РФ, который предложил "подзаработать" на поджоге автомобилей, принадлежащих военным ВСУ или имеющих символику вооруженных формирований.

Согласившись на сотрудничество, фигурант действовал по отработанной схеме. Он находил в городе автомобили, фотографировал их для подтверждения, после чего получал "разрешение" на поджог. Затем обливал машины зажигательной смесью и снимал их уничтожение на видео. Полученные записи мужчина посылал заказчику как "отчеты" для получения оплаты.

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Уничтоженное авто. Фото: Одесская областная прокуратура

Всего фигурант уничтожил 3 авто, которыми пользовались украинские военные. Общая сумма нанесенного ущерба составила более полумиллиона гривен. Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Что решил суд

Суд признал фигуранта виновным по ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и умышленное уничтожении и повреждении имущества). Мужчина получил 5 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о пяти агентах ФСБ, которых задержали в Одесской области. А также о матери и дочери, которые совершали диверсии для спецслужб РФ.

Одесса авто поджог прокуратура Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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