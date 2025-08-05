Поджоги объектов Укрзализныци в Одесской области - кто за ними стоит

Фигурантка в суде. Фото: Одесская областная прокуратура

Трое жителей Одесской области осуществляли поджоги релейных шкафов Укрзализныци по заказу от спецслужб РФ. Однако их поймали с поличным, подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Один из фигурантов через мессенджер вышел на связь с сотрудником спецслужб РФ. Тот предложил одесситу деньги за поджоги железнодорожных объектов для дестабилизации движения поездов в городе и области. Исполнитель согласился и привлек еще двух сообщников.

В общем подозреваемые уничтожили 3 релейных шкафа на перегоне между станциями "Одесса-Восточная" и "Одесса-Сортировочная". Фигуранты действовали по следующей схеме: приезжали на объекты, обливали их легковоспламеняющимися жидкостями, поджигали и снимали видео для отчета перед заказчиком. Вознаграждение за совершенное начислялось в криптовалюте.

Диверсантами оказались двое мужчин 39 и 36 лет и 30-летняя женщина. Суд оставил их под стражей.

Подозреваемый в суде. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины (совершение диверсии по сговору лиц). Ему грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об одессите, который поджигал машины. А также о матери и дочери, которые совершали диверсии для спецслужб РФ.