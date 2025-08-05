Поджоги объектов Укрзализныци в Одесской области - кто за ними стоит

Диверсии на Одесчине — двое мужчин и женщина задержаны
Трое жителей Одесской области осуществляли поджоги релейных шкафов Укрзализныци по заказу от спецслужб РФ. Однако их поймали с поличным, подозреваемым грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Подробности дела
Один из фигурантов через мессенджер вышел на связь с сотрудником спецслужб РФ. Тот предложил одесситу деньги за поджоги железнодорожных объектов для дестабилизации движения поездов в городе и области. Исполнитель согласился и привлек еще двух сообщников.
В общем подозреваемые уничтожили 3 релейных шкафа на перегоне между станциями "Одесса-Восточная" и "Одесса-Сортировочная". Фигуранты действовали по следующей схеме: приезжали на объекты, обливали их легковоспламеняющимися жидкостями, поджигали и снимали видео для отчета перед заказчиком. Вознаграждение за совершенное начислялось в криптовалюте.
Диверсантами оказались двое мужчин 39 и 36 лет и 30-летняя женщина. Суд оставил их под стражей.
Какое наказание грозит
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины (совершение диверсии по сговору лиц). Ему грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно мы писали об одессите, который поджигал машины. А также о матери и дочери, которые совершали диверсии для спецслужб РФ.
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