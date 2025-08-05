Житель Одещини підпалив свою знайому - яким чином

Фігурант в поліції. Фото: Національна поліція України

Житель Одещини під час суперечки облив свою знайому бензином та підпалив її. На щастя, жінка вижила та перебуває у лікарні. А підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

Жителька Роздільнянського району 39 років перебувала у 36-річного знайомого в одному з сіл Вигодянської громади Одеського району. Під час розпивання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт. У ході запеклих суперечок чоловік облив гостю бензином, що був під столом у баку для мотокоси, та підпалив її сірником.



Потерпіла вибігла з будинку, де місцеві жителі їй допомогли загасити вогонь та викликати медиків. Жінку госпіталізували з опіками близько 20 % тіла. Поліцейські, яким про подію повідомили медики, провели обшук та вилучили з місця мешкання фігуранта низку речових доказів, які скерували на експертизу.

Мотокоса з бензином. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жителів Одещини, які підпалювали релейні шафи. А також про матір та доньку, які вчиняли диверсії для ФСБ.