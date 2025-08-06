Военный ВСУ из Одесской области избил женщину бутылкой - как наказали в суде

Молоток судьи. Фото иллюстративное: LexInform

Военный из Одесской области в результате ссоры избил свою сожительницу бутылкой и кулаком по голове. За это на него открыли дело, которое рассматривали в Татарбунарском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный, уроженец села Нерушай Татарбунарского района поссорился со своей сожительницей на кухне. В ходе скандала мужчина схватил стеклянную бутылку и ударил ею женщину в лоб. После этого нанес потерпевшей еще один удар кулаком в лицо. Пострадавшая зафиксировала легкие телесные повреждения, на служащего открыли дело.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч.2 ст.125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений). За содеянное он должен заплатить 1700 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который напал с ножом на знакомого. А служащего ВСУ, который устроил резню в одесской Аркадии.