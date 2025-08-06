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Главная Одесса Рубили лес в промышленных масштабах — бизнес дельцов из Одесчины

Рубили лес в промышленных масштабах — бизнес дельцов из Одесчины

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Дата публикации 6 августа 2025 12:39
Жители Одесской области незаконно рубили деревья - каким образом и какое наказание
Спиленные деревья. Фото: Одесская областная прокуратура

Жители Одесской области незаконно рубили деревья в Белгород-Днестровском районе, чем нанесли ущерб окружающей среде на 600 тысяч гривен. Их поймали с поличным, мужчинам грозит до 7 лет заключения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Двое жителей Одесской области занимались вырубкой деревьев в полезащитных лесных полосах на территории Староказацкой и Саратской громад.

Мужчины распределили роли: один определял места вырубки, организовывал транспортировку, хранение и сбыт древесины, а другой осуществлял распилку и погрузку срубленных зеленых насаждений. По данным следствия, в течение нескольких месяцев подозреваемые повредили и уничтожили почти 100 дубов, акаций, софор и ясеней. Ущерб окружающей среде, по предварительным подсчетам, составил 600 тыс. грн.

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Изъятая древесина. Фото: Одесская областная прокуратура
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Орудие труда. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2, ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозка, а также хранение и сбыт незаконно срубленной древесины). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том, как Госохрана не заметила вырубку деревьев. А также об уничтожении зеленых насаждений в Крыму.

Одесса деревья Одесская область вырубка леса Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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