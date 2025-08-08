Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Командувачу Чорноморського флоту РФ оголошено підозру — деталі

Командувачу Чорноморського флоту РФ оголошено підозру — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 17:48
Одеська обласна прокуратура оголосила підозру командувачу Чорноморського флоту РФ у воєнних злочинах - яким чином
Судно "Сапфір". Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура заочно повідомила про підзору у порушенні законів та звичаїв війни командувачу Чорноморського флоту ЗС РФ Сергію Пінчуку. Йдеться про злочини, вчинені фігурантом проти цивільних під час затримання українського судна "Сапфір" біля острова Зміїного у 2022 році.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

26 лютого 2022 року, підозрюваний адмірал Сергій Пінчук, будучи ще на посаді начальника штабу — першого заступника командувача Чорноморського флоту, віддав наказ захопити українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір". В цей час воно виконувало гуманітарну місію — евакуацію поранених та загиблих із району острова Зміїний. Екіпаж не мав озброєння, а інформацію про мирний характер завдання передав через міжнародний радіозв’язок.

Попри чітко означену гуманітарну мету, кораблі РФ примусово зупинили "Сапфір" у відкритому морі. На борту перебували 17 членів екіпажу та 4 цивільних учасників місії, серед яких — лікар і священник. Російські військові провели обшук, вилучили мобільні телефони й особисті речі, силою утримували людей у замкнених приміщеннях та погрожували зброєю.

Після захоплення "Сапфіру" фігурант особисто прибув на окупований тоді о. Зміїний. Там допитував капітана судна, з’ясовуючи  можливу співпрацю з українськими військовими та СБУ.

None - фото 1
Підозрюваний адмірал. Фото: Одеська обласна прокуратура

Згодом судно разом із 21 цивільною особою на борту перемістили до тимчасово окупованого Криму, а пізніше — на територію РФ. Лише у навесні 2022 року людей вдалося звільнити в межах обміну.

Яке покарання загрожує

Фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (порушенні законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підозри командирам кораблів, які брали участь у затриманні "Сапфіру". А також про те що ПАРЄ визнало РФ, КНДР та Білорусь агресорами.

Одеса корабель Новини Одеси підозра війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації