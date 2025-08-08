Одеська обласна прокуратура оголосила підозру командувачу Чорноморського флоту РФ у воєнних злочинах - яким чином

Командувачу Чорноморського флоту РФ оголошено підозру — деталі
Одеська обласна прокуратура заочно повідомила про підзору у порушенні законів та звичаїв війни командувачу Чорноморського флоту ЗС РФ Сергію Пінчуку. Йдеться про злочини, вчинені фігурантом проти цивільних під час затримання українського судна "Сапфір" біля острова Зміїного у 2022 році.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Подробиці справи
26 лютого 2022 року, підозрюваний адмірал Сергій Пінчук, будучи ще на посаді начальника штабу — першого заступника командувача Чорноморського флоту, віддав наказ захопити українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір". В цей час воно виконувало гуманітарну місію — евакуацію поранених та загиблих із району острова Зміїний. Екіпаж не мав озброєння, а інформацію про мирний характер завдання передав через міжнародний радіозв’язок.
Попри чітко означену гуманітарну мету, кораблі РФ примусово зупинили "Сапфір" у відкритому морі. На борту перебували 17 членів екіпажу та 4 цивільних учасників місії, серед яких — лікар і священник. Російські військові провели обшук, вилучили мобільні телефони й особисті речі, силою утримували людей у замкнених приміщеннях та погрожували зброєю.
Після захоплення "Сапфіру" фігурант особисто прибув на окупований тоді о. Зміїний. Там допитував капітана судна, з’ясовуючи можливу співпрацю з українськими військовими та СБУ.
Згодом судно разом із 21 цивільною особою на борту перемістили до тимчасово окупованого Криму, а пізніше — на територію РФ. Лише у навесні 2022 року людей вдалося звільнити в межах обміну.
Яке покарання загрожує
Фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (порушенні законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про підозри командирам кораблів, які брали участь у затриманні "Сапфіру". А також про те що ПАРЄ визнало РФ, КНДР та Білорусь агресорами.
Читайте Новини.LIVE!