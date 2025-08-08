Одеська обласна прокуратура оголосила підозру командувачу Чорноморського флоту РФ у воєнних злочинах - яким чином

Судно "Сапфір". Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура заочно повідомила про підзору у порушенні законів та звичаїв війни командувачу Чорноморського флоту ЗС РФ Сергію Пінчуку. Йдеться про злочини, вчинені фігурантом проти цивільних під час затримання українського судна "Сапфір" біля острова Зміїного у 2022 році.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

26 лютого 2022 року, підозрюваний адмірал Сергій Пінчук, будучи ще на посаді начальника штабу — першого заступника командувача Чорноморського флоту, віддав наказ захопити українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір". В цей час воно виконувало гуманітарну місію — евакуацію поранених та загиблих із району острова Зміїний. Екіпаж не мав озброєння, а інформацію про мирний характер завдання передав через міжнародний радіозв’язок.

Попри чітко означену гуманітарну мету, кораблі РФ примусово зупинили "Сапфір" у відкритому морі. На борту перебували 17 членів екіпажу та 4 цивільних учасників місії, серед яких — лікар і священник. Російські військові провели обшук, вилучили мобільні телефони й особисті речі, силою утримували людей у замкнених приміщеннях та погрожували зброєю.

Після захоплення "Сапфіру" фігурант особисто прибув на окупований тоді о. Зміїний. Там допитував капітана судна, з’ясовуючи можливу співпрацю з українськими військовими та СБУ.

Підозрюваний адмірал. Фото: Одеська обласна прокуратура

Згодом судно разом із 21 цивільною особою на борту перемістили до тимчасово окупованого Криму, а пізніше — на територію РФ. Лише у навесні 2022 року людей вдалося звільнити в межах обміну.

Яке покарання загрожує

Фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (порушенні законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підозри командирам кораблів, які брали участь у затриманні "Сапфіру". А також про те що ПАРЄ визнало РФ, КНДР та Білорусь агресорами.