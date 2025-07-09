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Главная Одесса Захватили украинское судно — капитанам РФ предъявили обвинения

Захватили украинское судно — капитанам РФ предъявили обвинения

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 15:03
Командиров корблей ВС РФ подозревают в жестоком обращении с экипажем украинского судна "Сапфир"
Судно "Сапфир". Фото: Национальная полиция Украины

Одесские следователи сообщили о подозрении двум командирам российских кораблей в военных преступлениях. Им инкриминируется незаконный захват и жестокое обращение с экипажем украинского гуманитарного судна возле острова Змеиный.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Уроженцы Севастополя — 61-летний капитан спасательно-буксировочного судна и 48-летний капитан разведывательного корабля военно-морского флота ВС РФ, причастны к захвату экипажа украинского гражданского судна "Сапфир". Корабль принадлежит коммунальному предприятию "Морская поисково-спасательная служба" и использовался исключительно для гуманитарных миссий в морской зоне Украины.

В феврале 2022 года, после артиллерийского обстрела острова Змеиный российскими войсками, "Сапфир" прибыл для эвакуации раненых и погибших украинских военных. На борту находился 21 член экипажа, включая настоятеля храма и врача.

Несмотря на то, что на судне не было военных и вооружения, фигуранты захватили экипаж. Пленные находились в жестоких, нечеловеческих условиях, без воды и пищи. Кроме того, их били, и запугивали расправой, угрожая оружием. Впоследствии украинцев незаконно вывезли на временно оккупированную территорию Крыма, где так же удерживали до освобождения в рамках обмена между Украиной и Россией.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением и другом нарушении законов и обычаев войны совершенном по предварительному сговору группой лиц). Им грозит наказание лишением свободы на срок до 12-ти лет. Сейчас принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых.

Напомним, недавно мы писали о том, что ПАСЕ признало РФ, КНДР и Беларусь агрессорами. А также о подозрении военным РФ в уничтожении культурного наследия.

Одесса корабль Новости Одессы подозрение война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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