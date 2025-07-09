Командирів кораблів ЗС РФ підозрюють у жорстокому поводженні з екіпажем українського судна "Сапфір"

Судно "Сапфір". Фото: Національна поліція України

Одеські слідчі повідомили про підозру двом командирам російських кораблів у воєнних злочинах. Їм інкриміновано незаконне захоплення та жорстоке поводження з екіпажем українського гуманітарного судна біля острова Зміїний.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

Уродженці Севастополя – 61-річний капітан рятувально-буксирувального судна та 48-річний капітан розвідувального корабля військово-морського флоту ЗС РФ – причетні до захоплення екіпажу українського цивільного судна "Сапфір". Корабель належить комунальному підприємству "Морська пошуково-рятувальна служба" та використовувався виключно для гуманітарних місій у морській зоні України.

У лютому 2022 року, після артилерійського обстрілу острова Зміїний російськими військами, "Сапфір" прибув для евакуації поранених та загиблих українських військових. На борту перебував 21 член екіпажу включно з настоятелем храму та лікарем.

Попри те, що на судні не було військових та озброєння, фігуранти захопили екіпаж. Полонені перебували у жорстоких, нелюдських умовах, без води та їжі. Крім того, їх били, та залякували розправою, погрожуючи зброєю. Згодом українців незаконно вивезли на тимчасово окуповану територію Криму, де так само утримували до звільнення у рамках обміну між Україною та Росією.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводженя з цивільним населенням та іншому порушенні законів і звичаїв війни вчиненому за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує покарання позбавленням волі на строк до 12-ти років. Наразі вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання підозрюваних.

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