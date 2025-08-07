Военный ВСУ из Николаева продавал авто, которые передали на нужды ВСУ как гуманитарную помощь

Задержание фигуранта. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны южного региона

Военный из Николаевщины пытался продать автомобили, которые были предоставлены ВСУ в качестве гуманитарной помощи. Однако его поймали с поличным, предпринимателю грозит лишение свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны южного региона.

Подробности дела

Военнослужащий попытался продать через интернет-ресурс автомобили повышенной проходимости, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь для нужд Сил обороны. В перечень незаконно выставленных на продажу машин входили BMW X5, два автомобиля Mercedes-Benz ML 270 и Renault Koleos.

Общая сумма средств, которую подозреваемый получил за продажу гуманитарного имущества, составила 21,8 тыс. долларов США. Военнослужащий задержан непосредственно после получения денег и передачи документов на транспортные средства.

Изъятые деньги. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны южного региона

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи в условиях военного положения). Ему грозит от 5 до 7 лет заключения с конфискацией имущества. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 242 240 тыс. гривен.

