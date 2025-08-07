Військовий ЗСУ з Миколаєва продавав авто, які передали на потреби ЗСУ як гуманітарну допомогу

Затримання фігуранта. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону

Військовий з Миколаївщини намагався продати автомобілі, які були надані ЗСУ як гуманітарна допомога. Однак його піймали на гарячому, підприємцю загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону.

Подробиці справи

Військовослужбовець спробував реалізувати через інтернет-ресурс автомобілі підвищеної прохідності, які ввезені в Україну як гуманітарна допомога для потреб Сил оборони. До переліку незаконно виставлених на продаж машин входили BMW X5, два автомобілі Mercedes-Benz ML 270 та Renault Koleos.

Загальна сума коштів, яку підозрюваний отримав за продаж гуманітарного майна становила 21,8 тис. доларів США. Військовослужбовця затримано безпосередньо після одержання грошей та передачі документів на транспортні засоби.

Вилучені гроші. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану). Йому загрожує від 5 до 7 років ув’язнення з конфіскацією майна. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в сумі 242 240 тис. гривень.

