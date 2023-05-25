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В Одесской области подрядчик наживался на ремонте дорог

25 мая 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области подрядчик наживался на ремонте дорог
Подозреваемый в хищении денег. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Белгород-Днестровском генподрядчика подозревают в хищении средств на ремонте дорог. Руководитель предприятия завладел бюджетными средствами при капитальном ремонте дорожного покрытия в селе Каролино-Бугаз.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Генеральный подрядчик внес в акты приемки выполненных строительных работ внес данные о невыполненных ремонтных работах и оценил их стоимость. Тем самым это привело к перечислению предприятию более трехсот тысяч гривен бюджетных средств.

"В частности, строительные работы по исправлению профиля щебеночных основ без добавления нового материала и устройства покрытий толщиной 5 сантиметров из горячих асфальтобетонных смесей — завышены, а работы по устройству подстилающих и измеряемых слоев основания из песчано-щебеночной смеси — вообще не выполнялись", — отмечают прокуратуре.

Инспекция отремонтированного пути. Фото: Одесская областная прокуратура
Инспекция отремонтированного пути. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, прокуроры Одесской областной прокуратуры обратились в суд с обвинительным актом против генерального директора предприятия, занимающегося комплексным обслуживанием объектов. Директор предприятия компенсировал 3,6 миллиона гривен.

Между тем в результате вмешательства Малиновской окружной прокуратуры Одессы предприятие перечислило более 2 млн грн в городской бюджет. Деньги вернули за выполнение финансовых обязательств по уплате долевого участия заказчика в создании и развитии инфраструктуры города.

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