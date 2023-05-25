На Одещині підрядник наживався на ремонті доріг

Підозрюваний в розкраданні грошей. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Білгород-Дністровському генпідрядника підозрюють у розкрадання коштів на ремонті доріг. Керівник підприємства заволодів бюджетними коштами під час капітального ремонту дорожнього покриття в селі Кароліно-Бугаз.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Генеральний підрядник, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт дані про невиконані ремонтні роботи та оцінив їх вартість. Тим самим це призвело до перерахування підприємству понад трьохсот тисяч гривень бюджетних коштів.

"Зокрема, будівельні роботи з виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу та улаштування покриттів товщиною 5 сантиметрів із гарячих асфальтобетонних сумішей — завищені, а роботи з улаштування підстильних та вимірюваних шарів основи з піщано-щебеневої суміші — взагалі не виконувались", — зазначають в прокуратурі.

Інспекція відремонтованої дороги. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, прокурори Одеської обласної прокуратури звернулись до суду з обвинувальним актом проти генерального директора підприємства, яке займається комплексним обслуговуванням об'єктів. Директор підприємства компенсував 3,6 мільйона гривень.

Тим часом у результаті втручання Малиновської окружної прокуратури Одеси, підприємство перерахувало понад 2 млн грн до міського бюджету. Гроші повернули за виконання фінансових зобов’язань по сплаті пайової участі замовника у створенні та розвитку інфраструктури міста.