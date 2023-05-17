В Одесі повернули державі будинки на 60 млн грн

Будівля "Чоразморшлях" в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура повернула до державної власності нежитлові будівлі Чорноморсько-Азовського виробничо-експлуатаційного управління морських шляхів. Загальна площа території складає 1119 м кв.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Будівлі розташовані поблизу Одеського морського вокзалу на вулиці Приморській. Вартість цих будівель становить приблизно 60 млн гривень. Прокуратура довела незаконне вибуття спірного об'єкта з державної власності на користь юридичних осіб. Виявилося, що були підроблені цивільно-правові угоди, які насправді ніколи не були укладені.

"На початку травня 2023 року прокуратура забезпечила виконання рішення суду — право власності на вказаний об’єкт зареєстровано за державою в особі Фонду державного майна України", — йдеться в повідомленні.

Повернули державі

Нагадаємо, апеляційний суд підтвердив правоту прокуратури та зберіг у силі рішення першої інстанції. Згідно з ухваленим рішенням, земельна ділянка площею 0,38 га по вул. Пестеля в Одесі, оцінена у 24,5 млн грн, повертається територіальній громаді міста.

Також у Верховному Суді доведено незаконність вибуття з державної власності майна санаторію ім. Чувиріна, що на Французькому бульварі. Його загальна вартість понад 192 млн гривень.

Ще суд повернув у державну власність приміщення Одеської обласної філармонії. Підставою позову стала систематична несплата заборгованості за охоронним договором на орендне користування пам’яткою культурної спадщини.