В Одессе вернули государству здания на 60 млн грн

Здание "Черазмордор" в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Одесская областная прокуратура вернула в государственную собственность нежилые здания Черноморско-Азовского производственно-эксплуатационного управления морских путей. Общая площадь территории составляет 1119 кв.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Постройки расположены вблизи Одесского морского вокзала на улице Приморской. Стоимость этих зданий составляет около 60 млн гривен. Прокуратура доказала незаконное выбытие спорного объекта из государственной собственности в пользу юридических лиц. Оказалось, что подделаны гражданско-правовые соглашения, которые на самом деле никогда не были заключены.

"В начале мая 2023 года прокуратура обеспечила исполнение решения суда — право собственности на указанный объект зарегистрировано за государством в лице Фонда государственного имущества Украины", — говорится в сообщении.

Вернули государству

Напомним, апелляционный суд подтвердил правоту прокуратуры и сохранил в силе решение первой инстанции. Согласно принятому решению, земельный участок площадью 0,38 га по ул. Пестель в Одессе, оцененный в 24,5 млн грн, возвращается территориальной общине города.

Также в Верховном Суде доказана незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 млн. гривен.

Еще суд вернул в государственную собственность помещение Одесской областной филармонии. Основанием иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на арендное пользование памятником культурного наследия.