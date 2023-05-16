Земля вартістю 24 млн грн повертається у власність Одеси

Бідувельний майданчик. Фото: Андрій Скакодуб / УНІАН

Апеляційний суд підтвердив правоту прокуратури та зберіг у силі рішення першої інстанції. Згідно з ухваленим рішенням, земельна ділянка площею 0,38 га по вул. Пестеля в Одесі, оцінена у 24,5 млн грн, повертається територіальній громаді міста.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Малиновська окружна прокуратура м. Одеси представила переконливі докази в суді, що передача землі Одеською міською радою в оренду була здійснена у порушення законодавства. Виявилося, що товариство мало право на отримання ділянки значно меншої площі, яка необхідна була лише для обслуговування об’єктів нерухомості, розташованих на ній.

Територія, яку повернули Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Будівництво в порушення правил

Земельна ділянка була передана підприємству з метою зведення 16-типоверхового житлового будинку з торгівельними, офісними приміщеннями та підземним паркінгом. Проте для отримання ділянки для нового об'єкту мало бути проведено аукціон, що не було зроблено.

Апеляційний суд прийняв позицію прокуратури і заявив незаконним рішення міськради, а також недійсним договір оренди. Результатом цього стало повернення землі територіальній громаді Одеси.

Повернули державі

Нагадаємо, за позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник". Його загальна вартість близько 1 млрд гривень.

Також у Верховному Суді доведено незаконність вибуття з державної власності майна санаторію ім. Чувиріна, що на Французькому бульварі. Його загальна вартість понад 192 млн гривень.

Ще суд повернув у державну власність приміщення Одеської обласної філармонії. Підставою позову стала систематична несплата заборгованості за охоронним договором на орендне користування пам’яткою культурної спадщини.