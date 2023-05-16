Земля стоимостью 24 миллиона возвращается в собственность Одессы

Бедная площадка. Фото: Андрей Скакодуб / УНИАН

Апелляционный суд подтвердил правоту прокуратуры и сохранил в силе решение первой инстанции. Согласно принятому решению, земельный участок площадью 0,38 га по ул. Пестель в Одессе, оцененный в 24,5 млн грн, возвращается территориальной общине города.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Малиновская окружная прокуратура Одессы представила убедительные доказательства в суде, что передача земли Одесским городским советом в аренду была осуществлена в нарушение законодательства. Оказалось, что общество имело право на получение участка значительно меньшей площади, необходимой было только для обслуживания объектов недвижимости, расположенных на ней.

Территория, возвращенная Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Строительство в нарушение правил

Земельный участок был передан предприятию с целью строительства 16-этажного жилого дома с торговыми, офисными помещениями и подземным паркингом. Однако для получения участка для нового объекта должен был быть проведен аукцион, что не было сделано.

Апелляционный суд принял позицию прокуратуры и заявил незаконным решение горсовета, а также недействительным договор аренды. Результатом этого стало возвращение земли территориальному обществу Одессы.

Вернули государству

Напомним, по иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник". Его общая стоимость около 1 млрд. гривен.

Также в Верховном Суде доказана незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 млн. гривен.

Еще суд вернул в государственную собственность помещение Одесской областной филармонии. Основанием иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на арендное пользование памятником культурного наследия.