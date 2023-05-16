Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Земля стоимостью 24 миллиона возвращается в собственность Одессы arrow

Земля стоимостью 24 миллиона возвращается в собственность Одессы

16 мая 2023 17:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Земля стоимостью 24 миллиона возвращается в собственность Одессы
Бедная площадка. Фото: Андрей Скакодуб / УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Апелляционный суд подтвердил правоту прокуратуры и сохранил в силе решение первой инстанции. Согласно принятому решению, земельный участок площадью 0,38 га по ул. Пестель в Одессе, оцененный в 24,5 млн грн, возвращается территориальной общине города.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

Малиновская окружная прокуратура Одессы представила убедительные доказательства в суде, что передача земли Одесским городским советом в аренду была осуществлена в нарушение законодательства. Оказалось, что общество имело право на получение участка значительно меньшей площади, необходимой было только для обслуживания объектов недвижимости, расположенных на ней.

Территория, возвращенная Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Строительство в нарушение правил

Земельный участок был передан предприятию с целью строительства 16-этажного жилого дома с торговыми, офисными помещениями и подземным паркингом. Однако для получения участка для нового объекта должен был быть проведен аукцион, что не было сделано.

Апелляционный суд принял позицию прокуратуры и заявил незаконным решение горсовета, а также недействительным договор аренды. Результатом этого стало возвращение земли территориальному обществу Одессы.

Вернули государству

Напомним, по иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник". Его общая стоимость около 1 млрд. гривен.

Также в Верховном Суде доказана незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 млн. гривен.

Еще суд вернул в государственную собственность помещение Одесской областной филармонии. Основанием иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на арендное пользование памятником культурного наследия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2022 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас