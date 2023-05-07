На Миколаївщині повернули у власність держави земельну ділянку вартістю майже 1 млн грн

Берег Тилігульського лиману. Фото: uk.wikipedia

За позовом прокуратури державі повернуто земельну ділянку лісового фонду, яка знаходилася у приватних руках. Її вартість майже 1 млн грн.

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

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"Березанський районний суд Миколаївської області зобов’язав громадянина повернути у власність держави земельну ділянку площею 8 соток з оціночною вартістю майже 1 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Вказана земельна ділянка, надана у приватну власність громадянину, розташована на території державного лісового фонду та входить у межі регіонального ландшафтного парку "Тилігульський".

Законодавством передбачена пряма заборона перебування земель вказаної категорії у приватній власності. А тому ухвалене рішення забезпечить повернення державі земель особливо цінної категорії та можливість подальшого її використання за призначенням.

Зазначимо, в Одеській області викрили начальника з відділів Управління патрульної поліції на вимаганні та одержанні хабаря за перевезення великогабаритного вантажу. Поліцейському вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, 1 травня стало відомо про нове викриття кримінальної справи в Одесі. Депутату облради та його дружині вручили підозру в незаконному захопленні "курортної" нерухомості та сільгоспземель.