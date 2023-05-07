В Николаевской области вернули в собственность государства земельный участок стоимостью почти 1 млн грн

Берег Тилигульского лимана. Фото: ru.wikipedia

По иску прокуратуры государству возвращен земельный участок лесного фонда, который находился в частных руках. Его стоимость почти 1 млн грн.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

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"Березанский районный суд Николаевской области обязал гражданина вернуть в собственность государства земельный участок площадью 8 соток с оценочной стоимостью почти 1 млн грн", — говорится в сообщении.

Указанный земельный участок, предоставленный в частную собственность гражданину, расположен на территории государственного лесного фонда и входит в пределы регионального ландшафтного парка "Тилигульский".

Законодательством предусмотрен прямой запрет на пребывание земель указанной категории в частной собственности. Поэтому принятое решение обеспечит возвращение государству земель особо ценной категории и возможность дальнейшего его использования по назначению.

Отметим, в Одесской области разоблачили начальника отделов Управления патрульной полиции на вымогательстве и получении взятки за перевозку крупногабаритного груза. Полицейскому уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Напомним, 1 мая стало известно о новом разоблачении уголовного дела в Одессе. Депутату облсовета и его супруге вручили подозрение в незаконном захвате "курортной" недвижимости и сельхозземель.