В Николаевской области вернули в собственность государства земельный участок стоимостью почти 1 млн грн

В Николаевской области вернули в собственность государства земельный участок
По иску прокуратуры государству возвращен земельный участок лесного фонда, который находился в частных руках. Его стоимость почти 1 млн грн.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
"Березанский районный суд Николаевской области обязал гражданина вернуть в собственность государства земельный участок площадью 8 соток с оценочной стоимостью почти 1 млн грн", — говорится в сообщении.
Указанный земельный участок, предоставленный в частную собственность гражданину, расположен на территории государственного лесного фонда и входит в пределы регионального ландшафтного парка "Тилигульский".
Законодательством предусмотрен прямой запрет на пребывание земель указанной категории в частной собственности. Поэтому принятое решение обеспечит возвращение государству земель особо ценной категории и возможность дальнейшего его использования по назначению.
Отметим, в Одесской области разоблачили начальника отделов Управления патрульной полиции на вымогательстве и получении взятки за перевозку крупногабаритного груза. Полицейскому уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.
Напомним, 1 мая стало известно о новом разоблачении уголовного дела в Одессе. Депутату облсовета и его супруге вручили подозрение в незаконном захвате "курортной" недвижимости и сельхозземель.