В Одесі викрили депутата облради у незаконному захопленні "курортної" нерухомості

Затримання депутата облради і його дружини одеською прокуратурою. Фото: Офіс Генпрокурора

Сьогодні, 1 травня, стало відомо про нове викриття кримінальної справи в Одесі. Депутату облради та його дружині вручили підозру у незаконному захопленні "курортної" нерухомості та сільгоспземель.

Про це інформує офіс Генпрокурора України.

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Керівництвом Одеської обласної прокуратури депутату Одеської обласної ради VII та VIII скликань та його дружині-співорганізатору повідомлено про підозру за фактами підроблення документів та їх використання, шахрайського заволодіння державним майном, службового підроблення (ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

Зазначається, що депутат розробив схему незаконного збагачення через реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості та земельні ділянки, що прямо або опосередковано були власністю держави та територіальних громад. До свого "бізнес-плану" він залучив свою дружину та підбирав співучасників із кола близьких та довірених осіб. Спільники підшукували об’єкти нерухомості — бази відпочинку в курортних районах області та "вільні" земельні ділянки сільськогосподарського призначення у межах низки ОТГ Роздільнянського району. Потім на підставі сфальсифікованої документації реєстрували право власності за підконтрольними співучасникам особами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Протягом 2019-2023 років таким способом підозрювані заволоділи 78 земельними ділянками сільгосппризначення загальною площею 271 га та базою відпочинку Укрпошти на березі моря в Затоці. Цими діями державі та територіальній громаді спричинено майже 24,6 млн грн збитків.

За клопотанням прокурора депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 24 млн 588 тисяч грн, а його дружині — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 8 млн грн.

Інші співучасники злочину наразі також перебувають під вартою.

СБУ спільно з одеською обласною прокуратурою на викритті кримінальної справи. Фото: Одеська обласна прокуратура

СБУ спільно з одеською обласною прокуратурою на викритті кримінальної справи. Фото: Одеська обласна прокуратура

СБУ спільно з одеською обласною прокуратурою на викритті кримінальної справи. Фото: Одеська обласна прокуратура

СБУ спільно з одеською обласною прокуратурою на викритті кримінальної справи. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що посадовець одного із підприємств морегосподарського комплексу Одеського регіону не сплатив ПДВ і податок на прибуток підприємства. В результаті державна казна недоотримала понад 28 млн грн.