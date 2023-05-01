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В Одессе разоблачили депутата облсовета в незаконном захвате "курортной" недвижимости

1 мая 2023 19:43
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Одессе разоблачили депутата облсовета в незаконном захвате "курортной" недвижимости
Задержание депутата облсовета и его супруги одесской прокуратурой. Фото: Офис Генпрокурора
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 1 мая, стало известно о новом разоблачении уголовного дела в Одессе. Депутату облсовета и его супруге вручили подозрение в незаконном захвате "курортной" недвижимости и сельхоз земель.

Об этом информирует офис Генпрокурора Украины.

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Руководством Одесской областной прокуратуры депутату Одесского областного совета VII и VIII созывов и его супруге-соорганизатору поставлено в известность о подозрении по фактам подделки документов и их использования, мошеннического завладения государственным имуществом, служебного подлога (ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4). ст.358, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины).

Отмечается, что депутат разработал схему незаконного обогащения через регистрацию права собственности на объекты недвижимости и земельные участки, прямо или косвенно являвшиеся собственностью государства и территориальных общин. В свой "бизнес-план" он привлек свою жену и подбирал соучастников из круга близких и доверенных лиц. Сообщники подыскивали объекты недвижимости - базы отдыха в курортных районах области и "свободные" земельные участки сельскохозяйственного назначения в пределах ряда ОТГ Раздельнянского района. Затем на основании сфальсифицированной документации регистрировали право собственности за подконтрольными соучастниками лицами в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

В течение 2019-2023 годов таким способом подозреваемые завладели 78 земельными участками сельхоз назначения общей площадью 271 га и базой отдыха Укрпочты на берегу моря в Затоке. Этими действиями государству и территориальному обществу нанесено почти 24,6 млн грн убытков.

По ходатайству прокурора депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 24 млн 588 тысяч грн, а его жене — содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 8 млн грн.

Другие соучастники преступления также находятся под стражей.

захват «курортной» недвижимости
СБУ совместно с Одесской областной прокуратурой на разоблачении уголовного дела. Фото: Одесская областная прокуратура
захват «курортной» недвижимости
СБУ совместно с Одесской областной прокуратурой на разоблачении уголовного дела. Фото: Одесская областная прокуратура
захват «курортной» недвижимости
СБУ совместно с Одесской областной прокуратурой на разоблачении уголовного дела. Фото: Одесская областная прокуратура
захват «курортной» недвижимости
СБУ совместно с Одесской областной прокуратурой на разоблачении уголовного дела. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, что должностное лицо одного из предприятий морехозяйственного комплекса Одесского региона не уплатило НДС и налог на прибыль предприятия. В результате государственная казна недополучила более 28 млн. грн.

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