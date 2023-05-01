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На Одещині викрили посадовця, який не сплатив податків на 28 млн грн: деталі справи

1 травня 2023 14:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині викрили посадовця, який не сплатив податків на 28 млн грн
Державі відшкодують збитки на суму понад 28 млн грн. Фото: Бюро економічної безпеки України
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Посадовець одного з підприємств морегосподарського комплексу Одеського регіону не сплатив ПДВ та податок на прибуток підприємства. В результаті державна казна недоотримала  більш як 28 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Підозрюваний завищував суму податкового кредиту та валові витрати підприємства упродовж 2015-2018 років. Крім того, не сплатив ПДВ та податок на прибуток підприємства. 

"Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області забезпечили відшкодування завданих державі збитків на суму понад 28 млн грн, з урахуванням штрафних санкцій та пені",— йдеться у повідомленні.

Яке покарання очікує на посадовця

Посадовій особі вказаного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, в Одеській області затримали групу осіб, які займалися контрабандою. Компанія продавала безакцизні сигарети та алкоголь.

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