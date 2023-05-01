В Одесской области разоблачили чиновника, не уплатившего налогов на 28 млн грн

Государству возместят ущерб на сумму более 28 млн. грн. Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Чиновник одного из предприятий морехозяйственного комплекса Одесского региона не уплатил НДС и налог на прибыль предприятия. В результате государственная казна недополучила более 28 млн. грн.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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"Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области обеспечили возмещение нанесенного государству ущерба на сумму более 28 млн грн, с учетом штрафных санкций и пени", — говорится в сообщении.

Какое наказание ожидает должностное лицо

Должностному лицу указанного предприятия объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает штраф от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Напомним, в Одесской области задержана группа лиц, занимавшихся контрабандой. Компания продавала безакцизные сигареты и алкоголь.