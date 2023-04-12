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"Вкрали" 33 мільйони: прокуратура виявила безпідставні витрати на ремонт Одеської лікарні

12 квітня 2023 14:31
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Вкрали" 33 мільйони: прокуратура виявила безпідставні витрати на ремонт Одеської лікарні
Відремонтована лікарня. Фото: miskrada.kherson
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Малиновська окружна прокуратура Одеси втрутилась у справу про ремонт Міської клінічної інфекційної лікарні в Одесі, виявивши безпідставні витрати на суму понад 33 млн грн з місцевого бюджету. У лютому 2022 року був укладений договір на закупівлю робіт з ремонту лікарні, однак прокурори довели недійсність цього договору в суді.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури. 

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Фальшивий договір та порушення процедури закупівлі

Прокурори довели, що переможець торгів не відповідав кваліфікаційним вимогам, представивши фальшивий договір про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Виявилося, що цей договір ніколи не укладався з власником відповідних засобів. Крім того, інформація про наявність кваліфікованих працівників на підприємстві також не відповідала фактичним обставинам, і вимоги закону щодо аналогічного договору про виконання робіт з ремонту не дотримано.

Рішення суду та досудове розслідування

Господарський суд Одеської області погодився з доводами прокуратури та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно посадовців Управління капбудівництва Одеської міськради за фактом розтрати бюджетних коштів при проведенні закупівель з капітального ремонту КУ "Міська клінічна інфекційна лікарня" в Одесі (ч. 1 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, Одеська обласна прокуратура повернула державі пансіонат "Борей". Загальна вартість незаконно захопленої території становить 16 мільйонів гривень. 

Також, слідчі прокуратури оголосили підозру організатору злочинної схеми та двом його співучасникам. Їх підозрюють у розкраданні 3,8 млн грн під час будівництва медамбулаторій на Одещині.

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