"Украли" 33 миллиона: прокуратура обнаружила безосновательные расходы на ремонте Одесской больницы

Отремонтирована больница. Фото: miskrada.kherson

Малиновская окружная прокуратура Одессы вмешалась в дело по ремонту Городской клинической инфекционной больницы в Одессе, обнаружив безосновательные расходы на сумму более 33 млн грн из местного бюджета. В феврале 2022 года был заключен договор на закупку работ по ремонту больницы, однако прокуроры доказали недействительность этого договора в суде.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Фальшивый договор и нарушение процедуры закупки

Прокуроры доказали, что победитель торгов не отвечал квалификационным требованиям, представив ложный договор о наличии оборудования и материально-технической базы. Оказалось, что этот договор никогда не заключался с собственником соответствующих средств. Кроме того, информация о наличии квалифицированных работников на предприятии также не отвечала фактическим обстоятельствам, и требования закона по аналогичному договору о выполнении работ по ремонту не соблюдены.

Решение суда и досудебное расследование

Хозяйственный суд Одесской области согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству в отношении должностных лиц Управления капстроительства Одесского горсовета по факту растраты бюджетных средств при проведении закупок по капитальному ремонту КУ "Городская клиническая инфекционная больница" в Одессе (ч. 1 ст. 191 УК Украины).

Напомним, Одесская областная прокуратура вернула государству пансионат "Борей". Общая стоимость незаконно захваченной территории составляет 16 миллионов гривен.

Также следователи прокуратуры объявили подозрение организатору преступной схемы и двум его соучастникам. Их подозревают в хищении 3,8 млн грн при строительстве медамбулаторий в Одесской области.