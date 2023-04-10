На Одещині підприємець привласнив 3,8 млн грн на будівництві амбулаторій

Оголошення підозри будівельнику. Фото: Прокуратура Одеської області

Слідчі прокуратури оголосили підозру організатору злочинної схеми та двом його співучасникам. Їх підозрюють у розкраданні 3,8 млн грн під час будівництва медамбулаторій на Одещині.

Про це повідомляє Прокуратура Одеської області.

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Встановлено, що організатор розробив план привласнення бюджетних коштів під час будівництва об’єктів соціальної інфраструктури на території Одещини — 4 амбулаторій сімейної медицини. До свого "бізнес-плану" ділок залучив ще 3 знайомих, у тому числі екскерівника одного з управлінь Одеської обласної держадміністрації.

У тендері фігурувало власне підприємство будівельника, формальним керівником якого була підконтрольна йому особа, тим самим забезпечивши безперешкодне укладення договорів підряду.

Після отримання підприємством авансових платежів на роботи, підозрювані їх частково привласнили, а на залишені кошти виконали будівельно-монтажні роботи не в повному обсязі, знижуючи при цьому понесені витрати для створення видимості добросовісного виконання договірних зобов’язань. Спільники надали сфальсифіковані акти виконаних робіт, із внесеними до них видами робіт, які фактично не проводились, та витратами на матеріали, які не використовувались, тим самим завищивши їх обсяг та вартість на понад 3,8 млн гривень.

"Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та накладено арешт на майно, здобуте злочинним шляхом",—йдеться у повідомленні.

Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також повідомлено про підозру директору будівельного підприємства, який формально займав керівну посаду та підписував необхідну документацію від імені юридичної особи за гроші.