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Впливав на рішення суду: на Одещині за отримання хабаря затримали посадовця

6 квітня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Свої послуги він оцінював у 600 доларів
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Керівник одного з райвідділів державної виконавчої служби пропонував пришвидшення виконання рішень суду за хабарі. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури

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Посадовець організував протиправну схему з одержання хабарів від сторін виконавчого провадження за "швидке" виконання рішень суду без відкриття провадження та сплати до бюджету 10% виконавчого збору. Зокрема, щоб пришвидшити виконання рішення суду про стягнення боргу у 20 тисяч доларів, посадовець запропонував "розв'язати питання" з боржником за 3% від суми.

Водночас обвинувачений підтримував позивача не пред’являти виконавчий документ, що затягувало процес повернення боргу. Після отримання хабаря в розмірі 600 доларів посадовця затримали на його робочому місці. Наразі обвинуваченого відсторонено від займаної посади.

Яке покарання чекає на посадовця 

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Погоріли на хабарях

Представники Служби безпеки України повідомили про затримання головного державного інспектора, який працював у відділі управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Одеської митниці. Посадовець був звинувачений у систематичному отриманні хабаря.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом службовим особам ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України". Їх підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

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