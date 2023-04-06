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Влиял на решение суда: в Одесской области за получение взятки задержали чиновника

6 апреля 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Свои услуги он оценивал в 600 долларов
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Руководитель одного из райотделов государственной исполнительной службы предлагал ускорение выполнения решений суда за взятки. Прокуратура направила в суд обвинительный акт.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Чиновник организовал противоправную схему по получению взяток от сторон исполнительного производства за "скорое" исполнение решений суда без открытия производства и уплаты в бюджет 10% исполнительного сбора. В частности, чтобы ускорить исполнение решения суда о взыскании долга в 20 тысяч долларов, чиновник предложил "решить вопрос" с должником за 3% от суммы.

В то же время обвиняемый поддерживал истца не предъявлять исполнительный документ, что затягивало процесс возврата долга. После получения взятки в размере 600 долларов чиновника задержали на его рабочем месте. В настоящее время обвиняемый отстранен от занимаемой должности.

Какое наказание ждет чиновника

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Погорели на взятках

Представители Службы безопасности Украины сообщили о задержании главного государственного инспектора, работавшего в отделе управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни. Чиновник был обвинен в систематическом получении взятки.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум должностным лицам ГП "Классификационное общество Регистр судоходства Украины". Их подозревают в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды.

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