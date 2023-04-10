Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области предприниматель присвоил 3,8 млн грн на строительстве амбулаторий arrow

В Одесской области предприниматель присвоил 3,8 млн грн на строительстве амбулаторий

10 апреля 2023 12:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одесской области предприниматель присвоил 3,8 млн грн на строительстве амбулаторий
Объявление подозрения строителю. Фото: Прокуратура Одесской области
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Следователи прокуратуры объявили подозрение организатору преступной схемы и двум его соучастникам. Их подозревают в хищении 3,8 млн грн при строительстве медамбулаторий в Одесской области.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

Читайте также:

Установлено, что организатор разработал план присвоения бюджетных средств при строительстве объектов социальной инфраструктуры на территории Одесчины — 4 амбулатории семейной медицины. В свой "бизнес-план" делец привлек еще 3 знакомых, в том числе эксруководителя одного из управлений Одесской областной госадминистрации.

В тендере фигурировало собственное предприятие строителя, формальным руководителем которого было подконтрольное ему лицо, обеспечив тем самым беспрепятственное заключение договоров подряда.

После получения предприятием авансовых платежей на работы подозреваемые их частично присвоили, а на оставшиеся средства выполнили строительно-монтажные работы не в полном объеме, снижая при этом понесенные затраты на создание видимости добросовестного выполнения договорных обязательств. Сообщники предоставили сфальсифицированные акты выполненных работ, с внесенными в них видами фактически не производившихся работ и расходами на материалы, которые не использовались, тем самым завысив их объем и стоимость более чем на 3,8 млн гривен.

"Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и наложен арест на имущество, полученное преступным путем", — говорится в сообщении.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также объявлено о подозрении директору строительного предприятия, который формально занимал руководящую должность и подписывал необходимую документацию от имени юридического лица за деньги.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB