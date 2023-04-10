В Одесской области предприниматель присвоил 3,8 млн грн на строительстве амбулаторий

Объявление подозрения строителю. Фото: Прокуратура Одесской области

Следователи прокуратуры объявили подозрение организатору преступной схемы и двум его соучастникам. Их подозревают в хищении 3,8 млн грн при строительстве медамбулаторий в Одесской области.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

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Установлено, что организатор разработал план присвоения бюджетных средств при строительстве объектов социальной инфраструктуры на территории Одесчины — 4 амбулатории семейной медицины. В свой "бизнес-план" делец привлек еще 3 знакомых, в том числе эксруководителя одного из управлений Одесской областной госадминистрации.

В тендере фигурировало собственное предприятие строителя, формальным руководителем которого было подконтрольное ему лицо, обеспечив тем самым беспрепятственное заключение договоров подряда.

После получения предприятием авансовых платежей на работы подозреваемые их частично присвоили, а на оставшиеся средства выполнили строительно-монтажные работы не в полном объеме, снижая при этом понесенные затраты на создание видимости добросовестного выполнения договорных обязательств. Сообщники предоставили сфальсифицированные акты выполненных работ, с внесенными в них видами фактически не производившихся работ и расходами на материалы, которые не использовались, тем самым завысив их объем и стоимость более чем на 3,8 млн гривен.

"Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и наложен арест на имущество, полученное преступным путем", — говорится в сообщении.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также объявлено о подозрении директору строительного предприятия, который формально занимал руководящую должность и подписывал необходимую документацию от имени юридического лица за деньги.