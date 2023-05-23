Підприємство в Одесі компенсувало державі понад 3,6 мільйона
Прокурори Одеської обласної прокуратури звернулись до суду з обвинувальним актом проти генерального директора підприємства, яке займається комплексним обслуговуванням об'єктів. Директор підприємства компенсував 3,6 мільйона гривень.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Під час розслідування встановлено, що директор підприємства свідомо уникав сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. За період з лютого 2022 по січень 2023 року він нагромадив заборгованість у сумі понад 3,6 млн гривень.
Завдяки втручанню прокуратури під час попереднього слідства, державі були повністю компенсовані завдані збитки.
Тим часом у результаті втручання Малиновської окружної прокуратури Одеси, підприємство перерахувало понад 2 млн грн до міського бюджету. Гроші повернули за виконання фінансових зобов’язань по сплаті пайової участі замовника у створенні та розвитку інфраструктури міста.
Нагадаємо, Одеська обласна прокуратура повернула до державної власності нежитлові будівлі Чорноморсько-Азовського виробничо-експлуатаційного управління морських шляхів. Загальна площа території складає 1119 м кв.
Також ми писали, що апеляційний суд підтвердив правоту прокуратури та зберіг у силі рішення першої інстанції. Згідно з ухваленим рішенням, земельна ділянка площею 0,38 га по вул. Пестеля в Одесі, оцінена у 24,5 млн грн, повертається територіальній громаді міста.