Підприємство в Одесі компенсувало державі понад 3,6 мільйона

Суддя зачитує вирок. Фото: google

Прокурори Одеської обласної прокуратури звернулись до суду з обвинувальним актом проти генерального директора підприємства, яке займається комплексним обслуговуванням об'єктів. Директор підприємства компенсував 3,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Під час розслідування встановлено, що директор підприємства свідомо уникав сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. За період з лютого 2022 по січень 2023 року він нагромадив заборгованість у сумі понад 3,6 млн гривень.

Завдяки втручанню прокуратури під час попереднього слідства, державі були повністю компенсовані завдані збитки.

Тим часом у результаті втручання Малиновської окружної прокуратури Одеси, підприємство перерахувало понад 2 млн грн до міського бюджету. Гроші повернули за виконання фінансових зобов’язань по сплаті пайової участі замовника у створенні та розвитку інфраструктури міста.

Нагадаємо, Одеська обласна прокуратура повернула до державної власності нежитлові будівлі Чорноморсько-Азовського виробничо-експлуатаційного управління морських шляхів. Загальна площа території складає 1119 м кв.

Також ми писали, що апеляційний суд підтвердив правоту прокуратури та зберіг у силі рішення першої інстанції. Згідно з ухваленим рішенням, земельна ділянка площею 0,38 га по вул. Пестеля в Одесі, оцінена у 24,5 млн грн, повертається територіальній громаді міста.