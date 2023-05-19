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За позовом прокуратури одеське підприємство сплатило 2 мільйони

19 травня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За позовом прокуратури одеське підприємство сплатило 2 мільйони
Суд повернув бюджету Одеси два мільйони. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У результаті втручання Малиновської окружної прокуратури Одеси, підприємство перерахувало понад 2 млн грн до міського бюджету. Гроші повернули за виконання фінансових зобов’язань по сплаті пайової участі замовника у створенні та розвитку інфраструктури міста. 

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Згідно з розслідуванням прокуратури, у 2015 році Управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради надано підприємству містобудівні умови та обмеження щодо забудови земельної ділянки для реконструкції будівель та інфраструктури автомобільного транспорту та дорожнього господарства. У 2017 році підприємство розпочало будівельні роботи на основі отриманих дозволів.

Проте, замовник будівництва не сплатив суму пайової участі до бюджету міста з 2015 року.

Після надсилання прокуратурою відповідного запиту до Управління капітального будівництва Одеської міськради, підприємство-боржник повністю сплатило заборгованість.

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури припинили незаконну діяльність групи осіб, які займалися незаконним видобуванням піску місцевого значення з родовища поблизу с. Кучургани Роздільнянського району. Загалом через незаконний збут піску було завдано шкоду на суму понад пів мільйона гривень.

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