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По иску прокуратуры одесское предприятие уплатило 2 миллиона

19 мая 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
По иску прокуратуры одесское предприятие уплатило 2 миллиона
Суд вернул бюджету Одессы два миллиона. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате вмешательства Малиновской окружной прокуратуры Одессы предприятие перечислило более 2 млн грн в городской бюджет. Деньги вернули за выполнение финансовых обязательств по уплате долевого участия заказчика в создании и развитии инфраструктуры города.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Согласно расследованию прокуратуры, в 2015 году Управлением архитектуры и градостроительства Одесского городского совета предоставлены предприятию градостроительные условия и ограничения по застройке земельного участка для реконструкции зданий и инфраструктуры автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. В 2017 году предприятие приступило к строительным работам на основе полученных разрешений.

Однако заказчик строительства не оплатил сумму долевого участия в бюджет города с 2015 года.

После направления прокуратурой соответствующего запроса в Управление капитального строительства Одесского горсовета предприятие-должник полностью оплатило задолженность.

Напомним, прокуроры Специализированной экологической прокуратуры прекратили незаконную деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной добычей песка местного значения с месторождения вблизи с. Кучурганы Раздельнянского района. Всего из-за незаконного сбыта песка был нанесен ущерб на сумму более полумиллиона гривен.

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