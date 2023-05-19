По иску прокуратуры одесское предприятие уплатило 2 миллиона

Суд вернул бюджету Одессы два миллиона. Фото: google

В результате вмешательства Малиновской окружной прокуратуры Одессы предприятие перечислило более 2 млн грн в городской бюджет. Деньги вернули за выполнение финансовых обязательств по уплате долевого участия заказчика в создании и развитии инфраструктуры города.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Согласно расследованию прокуратуры, в 2015 году Управлением архитектуры и градостроительства Одесского городского совета предоставлены предприятию градостроительные условия и ограничения по застройке земельного участка для реконструкции зданий и инфраструктуры автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. В 2017 году предприятие приступило к строительным работам на основе полученных разрешений.

Однако заказчик строительства не оплатил сумму долевого участия в бюджет города с 2015 года.

После направления прокуратурой соответствующего запроса в Управление капитального строительства Одесского горсовета предприятие-должник полностью оплатило задолженность.

Напомним, прокуроры Специализированной экологической прокуратуры прекратили незаконную деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной добычей песка местного значения с месторождения вблизи с. Кучурганы Раздельнянского района. Всего из-за незаконного сбыта песка был нанесен ущерб на сумму более полумиллиона гривен.