Прокуратура припинила незаконний видобуток піску на Одещині

Незаконний видобуток піску. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури припинили незаконну діяльність групи осіб, які займалися незаконним видобуванням піску місцевого значення з родовища поблизу с. Кучургани Роздільнянського району. Загалом через незаконний збут піску було завдано шкоду на суму понад півмільйона гривень.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Читайте також:

За даними слідства, четверо місцевих мешканців без дозволів використовували вантажну техніку для організації незаконного видобування піску, який потім нелегально реалізовували. Вони продавали копалини через компанії, що займаються продажем будівельних матеріалів в Одесі та області.

Загальна площа кар'єру, де проводився незаконний видобуток, становить 72 га. Під час спроби збуту незаконно добутих 400 тонн піску, злочинці були затримані "на гарячому". Попередні розрахунки показують, що завдана шкода довкіллю становить понад півмільйона гривень.

На Одещині незаконно видобувають пісок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання чекає на чоловіків

Затриманим було повідомлено про підозру у вчиненні незаконного видобутку корисних копалин значного обсягу (частина 3 статті 240 Кримінального кодексу України) та легалізації (відмивання) злочинно одержаного майна (частина 2 статті 209 Кримінального кодексу України).

Санкції першої статті передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Тим часом "легалізація" карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі розглядається питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваних.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) задокументувала факти незаконного заволодіння нерухомістю в Одесі, вчинені організованою групою. За даними оперативників спецслужби, організатори цієї схеми включали посадовців одного з районних судів Одеси, штучно створювали неіснуючі рішення суду, щоб незаконно відчужувати об'єкти нерухомого майна.