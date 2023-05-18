Прокуратура прекратила незаконную добычу песка в Одесской области

Незаконная добыча песка. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры прекратили незаконную деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной добычей песка местного значения с месторождения вблизи с. Кучурганы Раздельнянского района. В целом из-за незаконного сбыта песка был нанесен ущерб на сумму более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По данным следствия, четверо местных жителей без разрешений использовали грузовую технику для организации незаконной добычи песка, который затем нелегально реализовывали. Они продавали ископаемые через компании, занимающиеся продажей строительных материалов в Одессе и области.

Общая площадь карьера, где производилась незаконная добыча, составляет 72 га. При попытке сбыта незаконно добытых 400 тонн песка преступники были задержаны "на горячем". Предварительные расчеты показывают, что причиненный вред окружающей среде составляет более полумиллиона гривен.

В Одесской области незаконно добывают песок. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание ждет мужчин

Задержанным было поставлено в известность о подозрении в совершении незаконной добычи полезных ископаемых значительного объема (часть 3 статьи 240 Уголовного кодекса Украины) и легализации (отмывания) преступно полученного имущества (часть 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины).

Санкции первой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Тем временем "легализация" карается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировала факты незаконного завладения недвижимостью в Одессе, совершенные организованной группой. По данным оперативников спецслужбы, организаторы этой схемы включали должностных лиц одного из районных судов Одессы, искусственно создавали несуществующие решения суда, чтобы незаконно отчуждать объекты недвижимого имущества.